Вдарив ножем у шию: на Житомирщині колишній учасник АТО вбив жінку

У Новограді-Волинському Житомирської області вдень у центрі міста сталося жорстоке вбивство 48-річної жінки.

Вона приїхала до райцентру, щоб влаштуватися на роботу до ресторану. На співбесіду прийшла завчасно, тому в очікуванні присіла на лавку поруч із незнайомою жінкою.

Раптом до них підійшов перехожий і вдарив жінку ножем у шию. Потерпіла підскочила від болю, зробила кілька кроків і впала.

За словами родички загиблої, нападник нагнувся до неї, а потім спокійно пішов геть.

Медики не встигли врятувати жінку, бо ніж поцілив у сонну артерію.

Найперша версія слідства – жінку зарізав колишній співмешканець, з яким вона нещодавно розірвала стосунки. Син розповів, що той погрожував матері.

Але, переглянувши відео з вуличних камер спостереження, оперативники вийшли на слід іншого підозрюваного. А за кілька годин затримали його у дворі міської п‘ятиповерхівки. Він пиячив на дитячому майданчику, при ньому знайшли ніж.

У поліції кажуть, що 32-річний чоловік, який підозрюється у тяжкому злочині, і загибла жінка раніше не були знайомі. Пояснити мотиви злочину він не зміг.

Мешкав підозрюваний з матір’ю у старенькому будинку. Сусіди його остерігалися, бо дивно поводився.

А знайомі розповіли, що психічні розлади у нього почалися після того, як дістав контузію у зоні бойових дій, але агресивним ніколи не був. Періодично проходив лікування в стаціонарі, але востаннє це було більше року тому.

Водночас у поле зору поліції чоловік раніше не потрапляв. Призначено низку експертиз, зокрема й психіатрична.

Поки триватиме слідство, він перебуватиме у СІЗО. Суд вирішуватиме, відправляти його за грати чи на психіатричне лікування.