Полтавские правоохранители правильно определили квалификацию дела по факту стрельбы из арбалета в полтавской школе, в результате которой пострадали заместитель директора и учитель.

Однако задержанная 19-летняя бывшая ученица может стать пострадавшей от другого преступления.

Такое мнение в комментарии Фактам ICTV озвучил глава адвокатского объединения Кравец и партнеры, адвокат Ростислав Кравец.

– Часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство – является стандартной первоочередной квалификацией. Но в дальнейшем это преступление может быть переквалифицировано, когда будут исследованы все подробности, – говорит Ростислав Кравец.

Однако адвокат отмечает, что возраст девушки предусматривает уголовную ответственность в полном объеме.

– Хотя она и совершеннолетняя, я считаю, что в 19 лет – это все еще ребенок, потому что у нее окончательно не сложилось видение и нет понимания ситуации, – отмечает Ростислав Кравец.

По убеждению адвоката, нужно назначить психиатрическую экспертизу, чтобы установить, осознавала ли девушка свои действия и является ли она вменяемой.

– После этого будет понятно, можно ее судить или направлять на лечение, – говорит он.

Сама ситуация, когда ребенок пришел в школу и начал стрелять из арбалета во взрослых людей, является странной, считает эксперт. Именно поэтому, в первую очередь, нужно выяснить, что подтолкнуло девушку к этому поступку.

Доктор психологических наук Инна Лукьянец в комментарии Фактам ICTV предполагает, что ответ на вопрос относительно мотивов поступка бывшей ученицы полтавской школы следует искать не у психологов.

– Здесь может быть психиатрия, и, скорей всего, в этом случае так и есть. Не нужно исключать психиатрические факторы. Говорить лишь о психологии в этом случае, было бы некорректно, – убеждена Инна Лукьянец.

По словам психолога, если девушка пошла в школу с арбалетом, то ее могли довести до такого эмоционального состояния.

– Может идти речь о каком-то очень травматичном опыте этого человека, – убеждена Инна Лукьянец.

Выяснить, не травля ли довела ребенка до такого состояния, нужно и по мнению адвоката.

Однако эксперт уверен: доказать, что действия были совершены в состоянии аффекта, будет сложно, ведь для того, чтобы найти арбалет и дойти до школы, девушке понадобилось время.

– Состояние аффекта – это временное и очень быстрое расстройство сознания. Это если бы девушку обидели на улице, а она схватила арбалет, который лежал рядом, и выстрелила, тогда можно было бы говорить о состоянии аффекта. Здесь, по моему мнению, можно говорить о доведении до такого состояния, потому что мы не знаем, что делали с этой девушкой. Впоследствии она может стать потерпевшей и использование арбалета могут квалифицировать как превышение необходимой самообороны, – поясняет адвокат.

Ростислав Кравец убежден: на будущее такие ситуации не сможет предупредить охрана в школе.

– Ну посадят в школе дедушку-охранника. И что он сможет поделать? Он же не Рэмбо. Могут пристрелить еще и дедушку. Избежать таких ситуаций трудно, но должно быть надлежащее воспитание. Вина, я считаю, в первую очередь, лежит на родителях, учителях и непосредственно на директоре учебного заведения. Они фактически и привели к таким последствиям, потому что человек просто так не придет и не начнет в кого-то стрелять, – говорит адвокат.

Превентивными мерами может стать общение с детьми и увеличение количества педагогов, которые бы проводили регулярные психологические занятия для определения состояния детей.

Чрезвычайное происшествие в полтавской школе №11 произошло 6 сентября около 10.00.

19-летняя девушка зашла с арбалетом в одну из аудиторий на втором этаже и выстрелила в учительницу и заведующую учебного заведения.

Пострадавших каретой скорой помощи доставили в лечебное учреждение.

Нападавшую задержали. За покушение на убийство двух или более людей ей грозит от 10 лет до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Фото: News Kharkiv