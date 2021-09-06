Полтавські правоохоронці правильно визначили кваліфікацію справи за фактом стрілянини з арбалета в полтавській школі, унаслідок якої постраждали заступник директора та вчитель.

Однак затримана 19-річна колишня учениця може стати постраждалою від іншого злочину.

Таку думку в коментарі Фактам ICTV озвучив голова адвокатського об’єднання Кравець і партнери, адвокат Ростислав Кравець.

– Частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство – є стандартною першочерговою кваліфікацією. Але в подальшому цей злочин може бути перекваліфікований, коли будуть досліджені всі подробиці, – говорить Ростислав Кравець.

Однак адвокат наголошує, що вік дівчини передбачає кримінальну відповідальність в повному обсязі.

– Хоч вона й повнолітня, я вважаю, що в 19 років – це все ще дитина, бо в неї остаточно не склалось бачення та немає розуміння ситуації, – зазначає Ростислав Кравець.

На переконання адвоката, потрібно призначити психіатричну експертизу, щоб встановити, чи усвідомлювала дівчина свої дії та чи є вона осудною.

– Після цього буде зрозуміло, чи можна її засуджувати чи направляти на лікування, – каже він.

Сама ситуація, коли дитина прийшла до школи й почала стріляти з арбалета в дорослих людей, є дивною, вважає експерт. Саме тому, в першу чергу, потрібно з’ясувати, що підштовхнуло дівчину до цього вчинку.

Доктор психологічних наук Інна Лук’янець у коментарі Фактам ICTV припускає, що відповідь на запитання щодо мотивів вчинку колишньої учениці полтавської школи слід шукати не в психологів.

– Тут може бути психіатрія, і, скоріше за все, в цьому випадку так і є. Щось спричинило афективний стан, так званий емоційний розлад. Не потрібно виключати психіатричні чинники. Говорити лише про психологію в цьому випадку було б некоректно, – переконана Інна Лук’янець.

За словами психолога, якщо дівчина пішла до школи з арбалетом, то її могли довести до такого емоційного стану.

– Може йти мова про якийсь надзвичайно травматичний досвід цієї людини, – переконана Інна Лук’янець.

З’ясувати, чи не цькування спричинило такий стан, потрібно й на переконання адвоката.

Однак експерт певен: довести, що дії були вчинені в стані афекту, буде складно, адже для того, щоб знайти арбалет і дійти до школи, дівчині потрібен був час.

– Стан афекту – це тимчасовий та дуже швидкий розлад свідомості. Це якби дівчину образили на вулиці, а вона схопила арбалет, який лежав поряд, і вистрелила, тоді можна було б говорити про стан афекту. Тут, на мою думку, можна говорити про доведення до такого стану, бо ми не знаємо, що робили з цією дівчиною. Згодом вона може стати потерпілою і використання арбалета можуть кваліфікувати як перевищення необхідної самооборони, – пояснює адвокат.

Ростислав Кравець переконаний: на майбутнє такі ситуації не зможе попередити охорона в школі.

– Ну посадять в школі дідуся-охоронця. І що він зможе вдіяти? Він же не Рембо. Можуть пристрелити ще й дідуся. Уникнути таких ситуацій важко, але повинно бути належне виховання. Винними, я вважаю, в першу чергу, є батьки, вчителі і безпосередньо на директор навчального закладу. Їхні дії фактично стали причиною таких наслідків, бо людина просто так не прийде й не почне в когось стріляти, – говорить адвокат.

Превентивними заходами може стати спілкування з дітьми та збільшення кількості педагогів, які б проводили регулярні психологічні заняття для визначення стану дітей.

Надзвичайна подія в полтавській школі №11 сталася 6 вересня близько 10.00.

19-річна дівчина зайшла з арбалетом до однієї з аудиторій на другому поверсі й вистрілила у вчительку та завідувача навчального закладу.

Постраждалих каретою швидкої допомоги доставили до лікувального закладу.

Нападницю затримали. За замах на вбивство двох або більше людей їй загрожує від 10 років до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Фото: News Kharkiv