Забеременела в 12: на Ровенщине девушка родила от 29-летнего насильника

В Ровенской области суд вынес приговор 29-летнему мужчине, который изнасиловал 12-летнюю девочку. Инцидент произошел в декабре 2019 года, пострадавшая забеременела и родила дочь от злоумышленника.
Подозреваемым оказался житель бывшего Костопольского района. Чтобы удовлетворить свои половые потребности, мужчина вступил в половой акт с несовершеннолетней девочкой — дочерью его знакомой.
Суд признал его виновным в изнасиловании лица, не достигшего 14 лет (ч. 4 ст. 152 УК). Мужчине назначили наказание в виде заключения на восемь лет.
Также злоумышленник должен уплатить девочке 100 тыс. грн в качестве компенсации.
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Источник: Ровенская областная прокуратура