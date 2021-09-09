Забеременела в 12: на Ровенщине девушка родила от 29-летнего насильника

В Ровенской области суд вынес приговор 29-летнему мужчине, который изнасиловал 12-летнюю девочку. Инцидент произошел в декабре 2019 года, пострадавшая забеременела и родила дочь от злоумышленника.

Подозреваемым оказался житель бывшего Костопольского района. Чтобы удовлетворить свои половые потребности, мужчина вступил в половой акт с несовершеннолетней девочкой — дочерью его знакомой.

Суд признал его виновным в изнасиловании лица, не достигшего 14 лет (ч. 4 ст. 152 УК). Мужчине назначили наказание в виде заключения на восемь лет.

Также злоумышленник должен уплатить девочке 100 тыс. грн в качестве компенсации.

Читайте:

Источник: Ровенская областная прокуратура