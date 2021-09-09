Завагітніла у 12: на Рівненщині дівчина народила від 29-річного гвалтівника

У Рівненській області суд оголосив вирок 29-річному чоловіку, який зґвалтував 12-річну дівчинку. Інцидент стався у грудні 2019 року, постраждала завагітніла та народила доньку від зловмисника.
Підозрюваним виявився житель колишнього Костопільського району. Щоб задовольнити свої статеві потреби, чоловік вступив у статевий акт з неповнолітньою дівчинкою – донькою його знайомої.
Суд визнав його винним у зґвалтуванні особи, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 152 ККУ). Чоловіку призначили покарання у вигляді ув’язнення на вісім років.
Також зловмисник повинен сплатити дівчинці 100 тис. грн як компенсацію.
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Джерело: Рівненська обласна прокуратура