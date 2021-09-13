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Юлія Захарченко |

Погрожував ножем: у Києві уродженець Луганщини зґвалтував 36-річну жінку

Погрожував ножем: у Києві уродженець Луганщини зґвалтував 36-річну жінку

У Києві 30-річний уродженець Луганської області у ліфті будинку зґвалтував 36-річну жінку. Зловмисник навмисно зайшов за потерпілою у під’їзд та пригрозив ножем, якщо вона пручатиметься.

До Національної поліції звернулася жінка, яка повідомила, що у будинку на проспекті Петра Григоренка невідомий чоловік вчинив проти неї протиправні дії.

– Чоловік зайшов за потерпілою у під’їзд, пригрозив їй ножем у ліфті та вчинив проти її волі дії сексуального характеру, – розповів начальник слідчого відділу Дарницького управління поліції Тарас Платок.

Правоохоронці подивилися записи з вуличних камер відеоспостереження та змогли встановити особу ймовірного ґвалтівника. Згодом поліцейські з’ясували місцеперебування чоловіка.

30-річного уродженця Луганської області затримали. 36-річній потерпілій надали необхідну допомогу та призначили судово-медичну експертизу.

Зловмиснику повідомили про підозру за статтею 152 (Зґвалтування) КК України. Суд обрав чоловікові запобіжний захід – він перебуватиме під вартою без права внесення застави. За скоєне правопорушнику загрожує ув’язнення терміном до п’яти років.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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