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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

ДТП в Хмельницкой области: три человека погибли, травмирован ребенок

Вчера, около 21 часов вечера на Хмельнитчине произошло ДТП в котором погибли три человека.

Авария произошла в результате столкновения двух автомобилей на автодороге Житомир-Черновцы, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Кроме трех погибших, трое травмированы. Их доставили в лечебные учреждения.

Среди травмированных также 10-летний ребенок, его госпитализировали.

Для ликвидации последствий ДТП ГСЧС привлекла шесть человек и одну единицу техники.

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ДТП в Хмельницкой области

12 сентября в Хмельницкой области произошла еще одна страшная авария — автомобиль Ford Focus съехал с автодороги в пруд и утонул.

В салоне машины было три человека, водитель смог самостоятельно выбраться наружу, еще одного человека достал свидетель.

Тело последнего пассажира обнаружили спасатели, когда подняли машину из реки.

ДТП произошло вблизи села Приворотье Второе. Впоследствии спасатели выяснили, что авто упало в реку на расстоянии пяти метров от берега и опустилось на глубину трех метров.

Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

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