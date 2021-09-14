ДТП в Хмельницькій області: троє людей загинуло, травмовано дитину

Вчора, близько 21 години вечора на Хмельниччині сталася ДТП у якій загинуло три людини.

Аварія сталась в результаті зіткнення двох автівок на автодорозі Житомир-Чернівці, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Окрім трьох загиблих, троє людей травмувалися. Їх доправили до лікувальних закладів.

Серед травмованих також 10-річна дитина, наразі її госпіталізували.

Для ліквідації наслідків ДТП ДСНС залучила шість осіб та одну одиницю техніку.

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ДТП у Хмельницькій області

12 вересня у Хмельницькій області сталася ще одна страшна аварія – авто Ford Focus з’їхало з автодороги у ставок та потонуло.

У салоні машини було троє людей, водій зміг самостійно вибратись назовні, ще одного чоловіка витяг свідок.

Тіло останнього пасажира виявили рятувальники, коли підняли машину з річки.

ДТП сталася поблизу села Привороття Друге. Згодом рятувальники з’ясували, що авто впало до річки на відстані п’яти метрів від берега та опустилося на глибину трьох метрів.