ДТП в Черкасской области – в аварию попало четыре автомобиля (фото)

Около 10.00 недалеко от Благодатного, что под Черкассами, не разминулись четыре автомобиля – ВАЗ, Chevrolet, Audi и Mitsubishi.

На место происшествия для помощи пострадавшим срочно выехали сразу три бригады экстренной медицинской помощи.

У 74-летнего водителя Audi была острая реакция на стресс, у его 73-летней пассажирки – ушиб колена.

Острая стрессовая реакция была и у 39-летней женщины, которая была за рулем Mitsubishi, у 39-летнего водителя Chevrolet и двух его пассажиров – 29-летней женщины и двухлетнего мальчика.

Под Черкассами не разминулись четыре машины. Среди пострадавших – двухлетний ребенок / 4 фотографии

Больше всего пострадал водитель авто ВАЗ. Его в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, рваной раной кисти и венозным кровотечением медики скорой госпитализировали в Третью Черкасскую городскую больницу.

13 сентября около 21.00 на дороге Житомир-Черновцы в Хмельницкой области в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека.

Еще троих с различными травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Среди пострадавших – 10-летний ребенок.

12 сентября в этом же регионе вблизи села Приворотье Второе Каменец-Подольского района Ford Focus съехал с автодороги в пруд и утонул.

Водитель выбрался наружу самостоятельно, еще одного пассажира вытащил свидетель.

Тело последнего пассажира обнаружили спасатели, когда достали машину из реки.