ДТП у Черкаській області – в аварію потрапило чотири автомобілі (фото)

Близько 10.00 неподалік Благодатного, що під Черкасами, не розминулися чотири автівки – ВАЗ, Chevrolet, Audi та Mitsubishi.

На місце події для допомоги постраждалим терміново виїхали одразу три бригади екстреної медичної допомоги.

74-річний водій Audi мав гостру реакцію на стрес, його 73-річна пасажирка – забій коліна.

Гостра стресова реакція була й у 39-річної водійки Mitsubishi, 39-річного водія Chevrolet та двох його пасажирів – 29-річної жінки та дворічного хлопчика.

Під Черкасами не розминулися чотири автівки. Серед постраждалих – дворічна дитина / 4 фотографии

Найбільше постраждав водій авто ВАЗ. Його у важкому стані із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, рваною раною кисті та венозною кровотечею медики швидкої госпіталізували до Третьої Черкаської міської лікарні.

13 вересня близько 21.00 на дорозі Житомир-Чернівці в Хмельницькій області унаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло три людини.

Ще трьох із різними травмами госпіталізували до медичного закладу. Серед постраждалих – 10-річна дитина.

12 вересня в цьому ж регіоні поблизу села Привороття Друге Кам’янець-Подільського району Ford Focus з’їхав з автодороги в ставок та потонув.

Водій вибрався назовні самостійно, ще одного пасажира витягнув свідок.

Тіло останнього пасажира виявили рятувальники, коли дістали машину з річки.

Джерело: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради

Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради