Под Полтавой при загадочных обстоятельствах погибла женщина. Тело 36-летней Анны Соляник нашли в реке Ворскла, что в селе Семьяновка.

Автомобиль погибшей сломался и простоял на дороге вблизи села несколько дней. Сама же женщина, похоже, там же и ночевала.

Анна руководила несколькими магазинами в Полтаве, а почему оказалась возле Семьяновки — неизвестно. О ее исчезновении сообщила мать, которая живет в Николаевской области.

Иномарка привлекла внимание местных. Сначала люди думали, что на ней приехали грибники, но потом заподозрили что-то неладное.

Местные решили поинтересоваться, все ли в порядке у водителя. Для этого рейсовый автобус сделал внеплановую остановку.

— Остановились, посигналили. Окно открыла девушка. Мы спросили у нее, все ли нормально. Она ответила, что все нормально, просто сломался автомобиль. И скоро приедет авто, эвакуатор из Харькова, и их заберет. Все хорошо, помощь не нужна и все. На вид … глаза были немного … лицо опухло. Ну, такое, как будто заплаканная, — рассказывает Валерий, который разговаривал с погибшей.

Свидетель, который общался с Анной накануне, выставил пост в соцсетях с фотографией автомобиля. Уже скоро за легковушкой приехал ее владелец — она не принадлежала Анне.

Поиск по местности полицейские с добровольцами начали из соседнего села, а не там, где нашли автомобиль. Правоохранители просмотрели камеры наблюдения магазина в Семьяновке и увидели, что Анна заходила туда за продуктами.

Прежде всего исследователи осматривали берег Ворсклы неподалеку магазина. Там водолазы и обнаружили тело женщины.

— После получения заключения судебно-медицинского эксперта мы будем понимать, в результате чего умер этот человек. А дальше параллельно работники полиции устанавливают все обстоятельства, при которых возможно произошла эта трагедия, — заявил Юрий Сулаев, спикер полиции Полтавщины.

Дело расследуют как умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК). Виновным в смерти женщины может грозить до 15 лет лишения свободы.