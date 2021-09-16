Під Полтавою за загадкових обставин загинула жінка. Тіло 36-річної Анни Соляник знайшли у річці Ворскла, що у селі Сем’янівка.

Автомобіль загиблої зламався та простояв на дорозі поблизу села кілька днів. Сама ж жінка, схоже, там же й ночувала.

Анна керувала кількома магазинами у Полтаві, а чому опинилася біля Сем’янівки – невідомо. Про її зникнення повідомила мати, яка живе у Миколаївській області.

Іномарка привернула увагу місцевих. Спочатку люди думали, що на ній приїхали грибники, але згодом запідозрили щось неладне.

Місцеві вирішили поцікавитися, чи все гаразд у водія. Для цього рейсовий автобус зробив позапланову зупинку.

– Зупинилися, посигналили. Вікно відчинила дівчина. Ми спитали у неї, чи все нормально. Вона відповіла, що все нормально, просто зламався автомобіль. І скоро приїде авто, евакуатор з Харкова, і їх забере. Все добре, допомога не потрібна і все. На вигляд… очі були трішки… обличчя підпухле. Ну, таке, як наче заплакана, – розповідає Валерій, який мав розмову з загиблою.

Свідок, який спілкувався з Анною напередодні, виставив допис у соцмережах із фотографією автомобіля. Вже скоро за легковиком приїхав його власник – він не належав Анні.

Пошук на місцевості поліцейські з добровольцями почали з сусіднього села, а не там, де знайшли автомобіль. Правоохоронці переглянули камери спостереження магазину у Сем’янівці і побачили, що Анна заходила туди за продуктами.

Передусім пошуковці оглядали берег Ворскли неподалік крамниці. Саме там водолази виявили тіло жінки.

– Після отримання висновків судово-медичного експерта ми будемо розуміти, внаслідок чого померла ця людина. А далі паралельно працівники поліції встановлюють всі обставини, за яких можливо сталася ця трагедія, – заявив Юрій Сулаєв, речник поліції Полтавщини.

Справу розслідують як умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ). Винним у смерті жінки може загрожувати до 15 років позбавлення волі.