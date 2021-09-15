Оплата в криптовалютах: СБУ разоблачила Telegram-канал по продаже наркотиков

Служба безопасности Украины разоблачила крупную наркогруппировку на территории Хмельницкой области. Злоумышленники сбывали наркотические и психотропные вещества через Telegram-канал.

Прибыль наркоторговцев ежемесячно составляла около 1 млн грн. Оплату за товар они принимали с помощью электронных платежных систем и криптовалют. Чтобы избежать ответственности за преступление, организаторы бизнеса зарегистрировались в Telegram с иностранных номеров телефонов.

Наркотики продавали на территории ряда областей. Их реализовывали через так называемую систему закладок.

Организаторами противоправного бизнеса оказались жители Хмельницкой области. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за хранение и продажу наркотиков.

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых. Во время следственных действий была изъята партия наркотиков на 1,5 млн грн, оружие, патроны, деньги и техника, содержащая доказательства.

Организатору и двум участникам преступной группировки сообщено о подозрении. Вскоре им изберут меру пресечения.

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