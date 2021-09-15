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Людмила Богданова |

Оплата у криптовалютах: СБУ викрила Telegram-канал з продажу наркотиків

Оплата у криптовалютах: СБУ викрила Telegram-канал з продажу наркотиків

Служба безпеки України викрила потужне наркоугруповання на території Хмельницької області. Зловмисники збували наркотичні та психотропні речовини через Telegram-канал.

Прибуток наркоторговців щомісяця складав близько 1 млн грн. Оплату за товар вони приймали за допомогою електронних платіжних систем і криптовалют. Щоб уникнути відповідальності за злочин, організатори бізнесу зареєструвалися у Telegram з іноземних номерів телефонів.

Наркотики продавали на території низки областей. Їх реалізовували через так звану систему закладок.

Організаторами протиправного бізнесу виявилися мешканці Хмельницької області. Раніше їх уже притягували до кримінальної відповідальності за зберігання та продаж наркотиків.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних. Під час слідчих дій було вилучено партію наркотиків на 1,5 млн грн, зброю, набої, гроші та техніку, яка містить докази.

Наразі організатору та двом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру. Незабаром їм оберуть запобіжний захід.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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