Избил до смерти и скрылся с места происшествия: во Львове полиция задержала мужчину

Сотрудники полиции города Львов задержали 21-летнего мужчину, который ранее до смерти избил 38-летнего местного жителя.

Инцидент произошел около 1.45 ночи во вторник, 14 сентября, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительной информации, между мужчинами внезапно возник конфликт, в ходе которого потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, в том числе перелом основания черепа.

Злоумышленник оставил пострадавшего на улице и скрылся с места преступления. Спустя несколько часов избитого мужчину обнаружили прохожие, которые и вызвали скорую помощь.

Травмированного мужчину доставили в больницу, где несмотря на усилия врачей он и скончался.

Для розыска злоумышленника были задействованы сотрудники следственно-оперативной группы, а также специалисты криминальной полиции и других служб отдела ГУНП №1.

Жителю Львова объявлено о подозрении в ч.2 ст.121 (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, которое повлекло смерть пострадавшего) УК Украины.

Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Следственные мероприятия продолжаются.