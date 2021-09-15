Взрыв в Днепре авто: подробности об инциденте и погибших, фото и видео

Сегодня утром в Днепре взорвалось авто. В результате этого погибло два человека — Дарья Гречищева и Алексей Кавлак. В полиции предварительно заявили, что это был теракт.

Теракт в Днепре произошел утром. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Подробнее о взрыве в Днепре, что известно о погибших и какая ситуация сейчас — в материале Фактов ICTV.

Когда произошел взрыв

В среду, 15 сентября, сообщение об инциденте поступило около 9.00. Взрыв прогремел в авто Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого напротив больницы №16.

На место происшествия сразу прибыли спасательная служба и полиция. В 09.25 пожар был ликвидирован, а само место происшествия оградили для безопасности.

Местный Telegram-канал опубликовал видео. На кадрах видно, как возле тротуара горит автомобиль, а рядом припаркованы еще две машины.

Сообщалось, что от ударной волны в соседнем доме даже выбило окна.

В результате мощного взрыва погибли два человека, которые были в салоне автомобиля.

Что известно о погибших Гречищевой и Кавлаке

По данным правоохранителей, погибли два человека — мужчина и женщина. На момент взрыва они находились в салоне автомобиля.

Среди погибших была начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

О трагической смерти женщины сообщили в ГСЧС, написав соответствующий пост в Facebook.

В спасательной службе Гречищеву вспоминают, как одну из лучших сотрудниц ведомства. А отдел, который она возглавляла, был одним из самых мощных среди всех региональных пресс-служб ГСЧС.

— Как руководитель Дарья не боялась экспериментировать, проявлять инициативу, всегда держала руку на пульсе всех нововведений, в частности, одной из первых в ГСЧС начала продвигать гендерное направление в работе своего управления — написали в пресс-службе ведомства.

Также известно, что погибшая была еще волонтером Красного Креста, где помогала всем, кто нуждался.

Смерть пресс-секретаря ГСЧС прокомментировали и в Министерстве внутренних дел.

— Это тяжелая утрата не только для родных, но и для всех работников системы МВД, — отметили в ведомстве.

Другим погибшим оказался Алексей Кавлак. Об этом написали в Украинском Легионе.

Кавлак был членом Совета ОО Украинский Легион, инструктором по домедицинской помощи, основателем проекта Aid Brothers, инструктором 44 учебного центра, участником и соорганизатором проекта Нащадки Вільних.

— Учил военных, полицию, гражданских людей. Последний год активно воплощал совместные проекты с ГСЧС в городе Днепр, — сообщили в организации.

В Укрлегионе отметили, что Гречищеву он хорошо знал. Они совместно работали над проектом в Днепре.

— Большинство родных Алексея живут в Киеве, а сам он в последнее время больше находился в Днепре. Там он имел совместный проект с ГСЧС города по обучению спасателей, потому что имел инструкторский сертификат по оказанию доврачебной помощи. Как инструктор часто выезжал на передовую, но в боевых действиях не участвовал. Членом Совета Укрлегиона был с 2015 года, — говорит в комментарии Фактам ICTV председатель ОО Украинский легион Алексей Санников.

Взрыв в Днепре рассматривают как теракт

Правоохранители открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Причина взрыва пока не известна.

Фото: ГСЧС, Информатор, Алексей Кавлак