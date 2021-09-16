Взрыв в Карпатах: что нужно знать и почему могла произойти трагедия

16 сентября в Ивано-Франковской области вблизи села Вороненка произошел взрыв, когда туристы разжигали огонь. В результате трагедии два человека погибли, еще четверо — получили ранения.

Точную причину взрыва в Карпатах пока не могут назвать. Но в ГСЧС рассказали, что он произошел на месте, где ранее проходили события Первой и Второй мировых войн. Поэтому не исключено, что там могли быть взрывоопасные предметы.

Что нужно знать о взрыве в Карпатах — читайте в материале.

Кто пошел в поход

В поход в Карпаты пошли 12 туристов из Коломыйского района. Одним из них был психолог Орест Малыш, который на странице в Facebook подтвердил, что в горы он отправился вместе с компанией друзей.

По его словам, среди них было 10 взрослых и двое детей (трех и пяти лет). Орест Малыш рассказал, что в результате взрыва четверо девушек получили различные ожоги и рваные раны, еще один парень — мелкие порезы.

Трем туристам повезло больше, они в этот момент отошли за дровами, поэтому не пострадали. С детьми также все в порядке, поскольку они находились далеко от места взрыва.

— Разожгли огонь на горе на месте, где раньше его разжигали до нас. Приготовили покушать и сидели грелись у огня. Детей уложили спать. Где-то через 1,5 часа решил дров собрать и пошел за ними. Тогда произошел взрыв на месте очага. Что именно взорвалось, мы не знаем, — написал Малыш в Facebook.

Он также добавил, что в результате взрыва сильно пострадала его жена. Ее уже прооперировали.

— Врачи (герои!) сложили руку из того деформированного материала, который до этого назывался рукой. Приживется ли она, пока непонятно. На один глаз должна видеть. На другой, к сожалению, уже нет. Ближайшие двое суток должны показать, справится ли Маринка со всем этим, — поделился турист.

Как быстро действовали спасатели?

Сообщение о том, что группа туристов во время привала в долине недалеко от села Вороненка Надворнянского района, развела костер, во время чего произошел взрыв, поступило в Службу спасения 15 сентября в 21.20.

В 23.50 к месту происшествия прибыли медики на квадроцикле и начали оказывать медицинскую помощь пострадавшим. В 00.19 к пострадавшим туристам прибыли первые спасатели с фельдшером поисково-спасательного отделения города Яремче.

В 00.45 спасатели начали сопровождение первого пострадавшего лица к подножию горы, а в 01.15 — участников группы, которые не получили травмы.

В 04.00 двоих детей и двух взрослых перевезли к подножию горы и передали родственникам. Всего для оказания помощи пострадавшим привлекли от ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области 10 единиц техники и 38 человек личного состава, а также 10 человек личного состава и четыре единицы техники ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

Один из очевидцев трагедии отметил, что тогда был крайне необходимым вертолет. Но места, куда бы он приземлился, не было. В службе чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковской области объяснили, что вертолет мог бы прилететь из Ужгорода, но только утром, поскольку ни в одной стране не осуществляются такие ночные перелеты.

Взрыв в Карпатах: что нужно знать о трагедии и почему это могло произойти / 3 фотографии

Предполагаемая причина взрыва

Во время брифинга начальник Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий сообщил, что взрыв костра в Карпатах произошел на месте, где ранее шли бои Первой и Второй мировых войн:

— Это произошло на месте, где во времена Первой мировой войны был Брусиловский прорыв, а во времена Второй мировой войны — линия обороны Арпада. Из-за этого на месте происшествия, возможно, были взрывоопасные предметы, — отметил он.

В полиции подтвердили, что на территории, где отдыхали туристы, проходила линия Арпада — оборонительная линия, которая создавалась венгерскими войсками в Восточных Карпатах. Строили ее с октября 1939 до 1944 года на отрезке 600-700 километров.

На месте происшествия обнаружили выбоину, возникшую в результате взрыва, и обломки металла с коррозией, похожие на обломки снаряда времен Первой мировой войны.

Снаряды в Карпатах

Так как на территории Карпат в ХХ веке велись боевые действия (во времена Первой и Второй мировых войн), взрывоопасных снарядов в горах может быть много.

Так, только 15 сентября пиротехники Ивано-Франковской области уничтожили 30 взрывоопасных предметов. Их обнаружили в селе Раковчик Коломыйского района (на открытой территории в лесном массиве) и в селе Милование Ивано-Франковского района.

Поэтому туристам нужно быть очень осмотрительными во время походов.

Источник: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, Нацполиция

Фото: Нацполиция, ГСЧС