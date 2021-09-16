Вибух у Карпатах: що потрібно знати і чому могла статися трагедія

16 вересня в Івано-Франківській області поблизу села Вороненка стався вибух, коли туристи розпалювали вогонь. Внаслідок трагедії двоє людей загинули, ще четверо – дістали поранення.

Точну причину вибуху у Карпатах поки не можуть назвати. Але у ДСНС розповіли, що він стався на місці, де раніше тривали події Першої та Другої світових воєн. Тому не виключено, що там могли бути вибухонебезпечні предмети.

Що потрібно знати про вибух у Карпатах – читайте у матеріалі.

Хто пішов у похід

У похід в Карпати пішли 12 туристів з Коломийського району. Одним із них був психолог Орест Малиш, який на сторінці у Facebook підтвердив, що у гори він вирушив разом з компанією друзів.

За його словами, серед них було 10 дорослих і двоє дітей (трьох і п’яти років). Орест Малиш розповів, що внаслідок вибуху четверо дівчат зазнали різних опіків і рваних ран, ще один хлопець – дрібних порізів.

Трьом туристам пощастило більше, вони у цей момент відійшли за дровами, тому не постраждали. З дітьми також все гаразд, оскільки вони перебували далеко від місця вибуху.

– Розпалили вогонь на горі на місці, де раніше палили його до нас. Зварили їсти і сиділи грілись біля вогню. Дітей вклали спати. Десь за 1,5 год вирішив дров назбирати і пішов за ними. Тоді стався вибух на місці вогнища. Що саме вибухнуло, ми не знаємо, – написав Малиш у Facebook.

Він також додав, що внаслідок вибуху сильно постраждала його дружина. Її вже прооперували.

– Лікарі (герої!) склали руку з того деформованого матеріалу, який до того називався рукою. Чи приживеться вона, поки незрозуміло. На одне око повинна бачити. На інше, на жаль, вже ні. Найближчі дві доби мали б показати, чи Маринка з цим всім впорається, – поділився турист.

Як швидко діяли рятувальники?

Повідомлення про те, що група туристів під час привалу на полонині поблизу села Вороненка Надвірнянського району, розвела багаття, під час чого відбувся вибух, надійшло до Служби порятунку 15 вересня о 21.20.

О 23.50 до місця події прибули медики на квадроциклі та розпочали надавати медичну допомогу постраждалим. О 00.19 до постраждалих туристів прибули перші рятувальники з фельдшером пошуково-рятувального відділення міста Яремче.

О 00.45 рятувальники розпочали супровід першої постраждалої особи до підніжжя гори, а о 01.15 – учасників групи, які не зазнали травмувань.

О 04.00 двох дітей та двох дорослих перевезли до підніжжя гори та передали родичам. Загалом для надання допомоги постраждалим залучили від ГУ ДСНС в Івано-Франківській області 10 одиниць техніки та 38 людей особового складу, а також 10 людей особового складу та чотири одиниці техніки від ГУ ДСНС в Закарпатській області.

Один з очевидців трагедії зазначив, що тоді був вкрай необхідним гелікоптер. Але місця, куди б він приземлився, не було. У службі надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області пояснили, що вертоліт міг би прилетіти з Ужгорода, але тільки вранці, оскільки в жодній країні не здійснюються такі нічні перельоти.

Вибух у Карпатах: що потрібно знати про трагедію і чому це могло статися / 3 фотографии

Ймовірна причина вибуху

Під час брифінгу начальник Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Володимир Чернецький повідомив, що вибух багаття в Карпатах стався на місці, де раніше тривали бої Першої та Другої світових воєн:

– Подія сталася на місці, де в часи Першої світової війни був Брусилівський прорив, а в часи Другої світової війни – лінія оборони Арпада. Через це на місці події, можливо, були вибухонебезпечні предмети, – зазначив він.

У поліції підтвердили, що на території, де відпочивали туристи, проходила лінія Арпада – оборонна лінія, що створювалася угорськими військами в Східних Карпатах. Будували її з жовтня 1939 до 1944 року на відрізку 600-700 кілометрів.

На місці події виявили вибоїну, що виникла внаслідок вибуху, та уламки металу з корозією, схожі на уламки снаряду часів Першої світової війни.

Снаряди в Карпатах

Через те, що на території Карпат у ХХ столітті велись бойові дії ( під час Перщої і Другої світових воєн), вибухонебезпечних снарядів у горах може бути багато.

Так, тільки 15 вересня піротехніки Івано-Франківської області знищили 30 вибухонебезпечних предметів. Їх виявили в селі Раківчик Коломийського району (на відкритій території в лісовому масиві) і в селі Милування Івано-Франківського району.

Тому туристам потрібно бути дуже обачними під час походів.

Джерело: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, Нацполіція

Фото: Нацполіція, ДСНС