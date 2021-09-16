Взрыв костра в Карпатах, в результате чего погибли двое туристов и четверо получили травмы, произошел на месте, где ранее происходили события Первой и Второй мировых войн.

Об этом во время брифинга сообщил начальник Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий.

– Событие произошло на месте, где во времена Первой мировой войны был Брусиловский прорыв, а во временя Второй мировой войны – линия обороны Арпада. Из-за этого на месте происшествия, возможно, были взрывоопасные предметы, – сообщил он.

В ГСЧС отметили, что к спасательной операции активно присоединились местные жители.

Так, один из них предоставил свой квадроцикл, которым к месту происшествия доставили медиков.

Ко времени прибытия врачей двое туристов уже были мертвы.

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Одну из пострадавших несли на носилках около пяти километров.

Детей трех и пяти лет, которые находились в компании туристов, в сопровождении двух взрослых передали родственникам. Они на собственном транспорте отбыли в Коломыю.

Костер, который разжигала компания туристов вблизи села Вороненка Надвирнянского района в Ивано-Франковской области, взорвался в 21.20 15 сентября.

К спасению привлекли специалистов ГСЧС Ивано-Франковской и Закарпатской областей и три бригады медиков.

В результате происшествия два человека погибли. Четверо получили травмы, один из которых – контузию.

Компания туристов состояла из 12 человек, среди которых было двоих детей трех и пяти лет, а также один иностранец.