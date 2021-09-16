Вибух багаття в Карпатах, унаслідок чого загинуло двоє туристів та четверо зазнали травм, стався на місці, де раніше тривали події Першої та Другої світових воєн.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Володимир Чернецький.

– Подія сталася на місці, де в часи Першої світової війни був Брусилівський прорив, а в часи Другої світової війни – лінія оборони Арпада. Через це на місці події, можливо, були вибухонебезпечні предмети, – зазначив він.

У ДСНС відзначили, що до рятувальної операції активно долучилися місцеві жителі.

Так, один із них надав власний квадроцикл, яким до місця події доставили медиків.

На час прибуття лікарів двоє туристів уже були мертвими.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Одну з постраждалих несли на ношах близько п’яти кілометрів.

Дітей трьох та п’яти років, які перебували в компанії туристів, у супроводі двох дорослих передали родичам. Вони на власному транспорті відбули до Коломиї.

Багаття, яке розпалювала компанія туристів поблизу села Вороненка Надвірнянського району в Івано-Франківській області, вибухнуло о 21.20 15 вересня.

До порятунку залучили фахівців ДСНС Івано-Франківської та Закарпатської областей та три бригади медиків.

Унаслідок надзвичайної події дві людини загинули. Четверо дістали травм, одна із них – контузію.

Компанія туристів складалася із 12 осіб, серед яких було двоє дітей трьох та п’яти років, а також один іноземець.