Не стоит спешить исключать версию об умышленном убийстве судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца. Об этом заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Сейчас уже проведена судебно-медицинская экспертиза, назначены еще несколько экспертиз, по результатам которых будут отрабатываться следственные версии.

– Уголовное производство зарегистрировано по статье Умышленное убийство. Мы провели неотложные следственные действия и следственный эксперимент с участием лиц, которые находились непосредственно на месте происшествия в то время, когда это произошло. Все участники события коммуницируют со следователями, поэтому через очень короткий промежуток времени мы поставим точку в этом производстве, – подчеркнул Алексей Сухачев.

По его словам, изменение квалификации уголовного производства начнут обсуждать тогда, когда будут веские доказательства для подтверждения той или иной версии.

Судью Печерского райсуда Киева Виталия Писанца нашли мертвым 11 сентября в селе Погребы Киевской области.

Мужчина якобы отдыхал в компании своих друзей, одним из которых оказался следователь Соломенского управления Нацполиции Евгений Хоменко. С ним у Писанца возник конфликт, после чего Хоменко получил удар, а судья зацепился за вазу и упал.

Гости немедленно вызвали скорую помощь, однако спасти Писанца не удалось – он скончался на месте происшествия.

По факту смерти судьи открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины Умышленное убийство.

Расследование находится на контроле Офиса генерального прокурора Украины.

Виталий Писанец работал судьей Свердловского горсуда Луганской области с 1998 по 2015 год, четыре последних года был председателем суда.

22 июля 2012 года на Виталия Писанца было совершено покушение. Мотивом нападения на судью якобы стала его профессиональная деятельность.

После избиения неизвестными у него диагностировали перелом костей черепа и сильное кровоизлияние. Позже судью в тяжелом состоянии перевели в реанимацию Луганской горбольницы.

С 2015 года по 2021 год Виталий Писанец работал судьей Печерского районного суда города Киева.