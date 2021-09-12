Смерть судьи под Киевом: что известно о Виталие Писанце

В субботу, 12 сентября, в селе Погребы Киевской области был обнаружен труп мужчины, которым, по информации СМИ, оказался судья Печерского райсуда Киева Виталий Писанец.

Служитель Фемиды якобы отдыхал в компании своих друзей, одним из которых оказался следователь Соломенского управления Нацполиции Евгений Хоменко. С ним у Писанца возник конфликт, в результате которого Хоменко получил удар, а судья споткнулся о вазу и упал.

Гости немедленно вызвали скорую помощь, однако спасти Писанца не удалось – он скончался на месте происшествия.

Что известно о погибшем судье

В 1995 году Виталий Писанец окончил харьковскую Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение.

В 1998 году он был назначен судьей Свердловского городского суда Луганской области, где проработал до 2015 года. При этом в 2003 году получил право пользоваться статусом судьи бессрочно, в 2011-м его назначили председателем Свердловского горсуда.

В 2015 году Писанца перевели на работу в Печерский районный суд города Киева, где он и проработал до своей смерти.

Покушение на Писанца

В 2012 году на жизнь судьи было совершено покушение: 22 июля неизвестные избили Писанца. Мотивом нападения якобы была его профессиональная деятельность.

У него был диагностирован перелом костей черепа и сильное кровоизлияние. Позже судью в тяжелом состоянии перевели в реанимацию Луганской горбольницы.

Резонансные дела судьи Писанца

Судья Писанец после начала работы в Печерском райсуде Киева председательствовал в ряде резонансных процессов.

В частности, он продлевал срок заключения под стражей врачу Юлии Кузьменко и активистке Яне Дугарь, которые проходят подозреваемыми в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Коллегия судей отказала в отводе Писанца, прошение о котором подавала защита Кузьменко.

Кроме того, он председательствовал на одном из заседаний по делу председателя партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, в рамках которого рассматривал ходатайство защиты нардепа на отвод судьи.

Писанец также санкционировал арест подозреваемого в нападении на Сергея Сивохо бойца батальона Азов, а в 2019 году отменял арест имущества экс-главы МВД Александра Захарченко и Александра Януковича.