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Факты / Украина / Общество
Юлія Соколова |

Под Киевом обнаружили мертвым судью Печерского райсуда Писанца

Віталій Писанець

Под Киевом обнаружили мертвым судью Печерского районного суда столицы Виталия Писанца.

Эту информацию подтвердили в управлении полиции Киевской области.

Тело судьи обнаружили 11 сентября в селе Погребы Броварского района Киевской области.

На месте инцидента работали сотрудники Государственного бюро расследований. Они и будут заниматься в дальнейшем этим делом.

Смерть Виталия Писанца: под Киевом обнаружили тело судьи Печерского райсуда – что известно

Смерть Виталия Писанца: под Киевом обнаружили тело судьи Печерского райсуда – что известно

Пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова подтвердила в комментарии агентству УНИАН, что речь идет именно о судье Виталии Писанце.

“Действительно, он погиб”, — сообщила она.

Прянишникова уточнила, что причины смерти судьи определит экспертиза. Других подробностей в полиции не разглашают, поскольку делом занимается ГБР.

Спикер ГБР Ольга Чиканова сообщила Общественному, что по факту смерти судьи Писанца открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

– Сейчас проводятся неотложные следственные действия, в том числе экспертизы. Больше информации сможем сообщить позже, — заявила Чиканова.

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Что известно о судье Писанце?

Виталий Писанец окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого (специалист по правоведению).

По данным движения Честно, с 1998 по 2015 годы он был судьей Свердловского городского суда Луганской области. Судьей Печерского районного суда Киева Писанец стал в 2015 году.

Виталий Писанец известен тем, что рассматривал ходатайства о продлении меры пресечения для фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Кроме того, Писанец слушал ходатайство относительно подозреваемых по делу катастрофы Ан-26 в Харьковской области.

Источник: Национальная полиция, УНИАН, Общественное, Движение Честно

Фото: УНИАН

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