Не варто поспішати виключати версію про умисне вбивство судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця. Про це заявив в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Нині вже проведена судово-медична експертиза, призначені ще кілька експертиз, за результатами яких будуть відпрацьовуватися слідчі версії.

– Кримінальне провадження зареєстроване за статтею Умисне вбивство. Ми провели невідкладні слідчі дії та слідчий експеримент за участі осіб, які перебували безпосередньо на місці події в той час, коли це сталося. Усі учасники події комунікують зі слідчими, тому через дуже короткий проміжок часу ми поставимо крапку в цьому провадженні, – наголосив Олексій Сухачов.

За його словами, зміну кваліфікації кримінального провадження почнуть обговорювати тоді, коли будуть вагомі докази для підтвердження тієї чи тієї версії.

Суддю Печерського райсуду Києва Віталія Писанця знайшли мертвим 11 вересня в селі Погреби Київської області.

Чоловік нібито відпочивав у компанії своїх друзів, одним з яких виявився слідчий Солом’янського управління Нацполіції Євген Хоменко. Із ним у Писанця виник конфлікт, після чого Хоменко дістав удар, а суддя зачепився за вазу та впав.

Гості негайно викликали швидку допомогу, проте врятувати Писанця не вдалося – він помер на місці події.

За фактом смерті судді відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України Умисне вбивство.

Розслідування перебуває на контролі Офісу генерального прокурора України.

Віталій Писанець працював суддею Свердловського міськсуду Луганської області з 1998 до 2015 року, чотири останніх роки був головою суду.

22 липня 2012 року на Віталія Писанця було скоєно замах. Мотивом нападу на суддю нібито стала його професійна діяльність.

Після побиття невідомими в нього діагностували перелом кісток черепа та сильний крововилив. Пізніше суддю у важкому стані перевели до реанімації Луганської міськлікарні.

Із 2015 року до 2021 року Віталій Писанець працював суддею Печерського районного суду міста Києва.