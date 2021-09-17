СБУ ликвидировала масштабную ботоферму в Днепре: хотели сорвать вакцинацию

Оперативники Службы безопасности Украины смогли ликвидировать ботоферму, сотрудники которой занимались срывом национальной программы вакцинации населения от Covid-19.
Группировка, которая работала по заказу кураторов спецслужб РФ, ликвидирована в Днепре, передает пресс-служба СБУ.
— Мощность ботофермы составляла более 5 тысяч пользователей, — сообщили в украинской спецслужбе.
Согласно замыслу российских кураторов, массовое распространение фейков об украинской программе вакцинации должно было спровоцировать ее дискредитацию и срыв.
Координатором и администратором ботофермы была жительница Днепр, которую россияне обеспечили всем необходимым оборудованием и программным обеспечением, настройку которого осуществлялась дистанционно.
Оплату за свои услуги она получала через запрещенные в Украине электронные платежные системы.
Украинка разместила программно-аппаратный комплекс в специально арендованной квартире, с помощью которого администрировались более 5 тысяч учетных записей в социальной сети Facebook.
СБУ начало досудебное расследование.