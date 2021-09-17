СБУ задержала пророссийского пропагандиста: ему грозит до десяти лет тюрьмы

Оперативники Службы безопасности Украины задержали в Борисполе пророссийского пропагандиста, который длительное время вел подрывную информационную деятельность и распространял фейковую информацию через социальные сети.

Деятельность мужчины разоблачили еще летом 2020 года, однако он не явился на вручение подозрения и год провел в бегах.

Все это время злоумышленник продолжал свою подрывную деятельность с помощью видеохостинга YouTube, а также своих каналов в социальной сети Telegram.

Пропагандист агитировал за нарушение территориальной целостности Украины, а также создании на территории отдельных областей псевдогосударственных образований.

Кроме того, мужчина неоднократно принимал участие в манипулятивных сюжетах российских СМИ, которые снимались по заказу политических сил и общественных организаций, пропагандирующих антиукраинскую идеологию.

Пропагандист входил в группу пророссийских интернет-агентов, деятельность которой была пресечена СБУ еще в прошлом году. Всем ее участникам — организатору, администратору YouTube-канала и редактору интернет-ресурса пророссийской направленности сообщено о подозрении по ч.2 ст.110 (Финансирование действий по насильственному изменению конституционного строя, захвата власти, либо изменения границ) УК Украины.

Злоумышленники и распространяли в интернете контент, который способствовал разжиганию межнациональной розни. В ходе обысков правоохранители изъяли: сценарии информационных кампаний и отчеты об их проведении; деньги, предоставленные спонсорами из РФ; носители информации с подтверждением противоправной деятельности и запрещенную литературу; а также памятные награды Московского высшего военного командного училища.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.