Оперативники Служби безпеки України змогли ліквідувати ботоферму, співробітники якої займалися зривом національної програми вакцинації населення від Covid-19.

Угруповання, яке працювало на замовлення кураторів зі спецслужб РФ, ліквідовано у Дніпрі, передає прес-служба СБУ.

– Потужність ботоферми становила понад 5 тисяч користувачів, – повідомили в українській спецслужбі.

Згідно із задумом російських кураторів, масове поширення фейків про українську програму вакцинації мало спровокувати її дискредитацію і зрив.

Координатором та адміністратором ботоферми була мешканка Дніпро, яку росіяни забезпечили всім необхідним обладнанням і програмним забезпеченням, налаштування якого здійснювалася дистанційно.

Оплату за свої послуги вона отримувала через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

СБУ ліквідувала масштабну ботоферму у Дніпрі: хотіли зірвати вакцинацію / 2 фотографии

Українка розмістила програмно-апаратний комплекс в спеціально орендованій квартирі, за допомогою якого адмініструвати понад 5 тисяч облікових записів в соціальній мережі Facebook.

СБУ початок досудове розслідування.