СБУ ліквідувала масштабну ботоферму у Дніпрі: хотіли зірвати вакцинацію

Оперативники Служби безпеки України змогли ліквідувати ботоферму, співробітники якої займалися зривом національної програми вакцинації населення від Covid-19.
Угруповання, яке працювало на замовлення кураторів зі спецслужб РФ, ліквідовано у Дніпрі, передає прес-служба СБУ.
– Потужність ботоферми становила понад 5 тисяч користувачів, – повідомили в українській спецслужбі.
Згідно із задумом російських кураторів, масове поширення фейків про українську програму вакцинації мало спровокувати її дискредитацію і зрив.
Координатором та адміністратором ботоферми була мешканка Дніпро, яку росіяни забезпечили всім необхідним обладнанням і програмним забезпеченням, налаштування якого здійснювалася дистанційно.
Оплату за свої послуги вона отримувала через заборонені в Україні електронні платіжні системи.
Українка розмістила програмно-апаратний комплекс в спеціально орендованій квартирі, за допомогою якого адмініструвати понад 5 тисяч облікових записів в соціальній мережі Facebook.
СБУ початок досудове розслідування.