СБУ затримала проросійського пропагандиста: йому загрожує до десяти років в’язниці

Оперативники Служби безпеки України затримали у Борисполі проросійського пропагандиста, який тривалий час вів підривну інформаційну діяльність та поширював фейкову інформацію через соціальні мережі.

Діяльність чоловіка викрили ще влітку 2020 року, проте він не з’явився на вручення підозри та рік провів у бігах.

Весь цей час зловмисник продовжував свою підривну діяльність за допомогою відеохостингу YouTube, а також своїх каналів у соціальній мережі Telegram.

Пропагандист агітував за порушення територіальної цілісності України, а також створення на території окремих областей псевдодержавних утворень.

Крім того, чоловік неодноразово брав участь у маніпулятивних сюжетах російських ЗМІ, які знімалися на замовлення політичних сил і громадських організацій, що пропагують антиукраїнську ідеологію.

Пропагандист входив до групи проросійських інтернет-агентів, діяльність якої була припинена СБУ ще в минулому році. Всім її учасникам – організатору, адміністратору YouTube-каналу і редактору інтернет-ресурсу проросійської спрямованості повідомлено про підозру за ч.2 ст.110 (Фінансування дій по насильницької зміни конституційного ладу, захоплення влади, або зміни меж) КК України.

Зловмисники і поширювали в інтернеті контент, який сприяв розпалюванню міжнаціональної ворожнечі. В ході обшуків правоохоронці вилучили: сценарії інформаційних кампаній та звіти про їх проведення; гроші, надані спонсорами з РФ; носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності і заборонену літературу; а також пам’ятні нагороди Московського вищого військового командного училища.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.