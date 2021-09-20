В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который перевозил 31 ребенка и воспитателей. В результате аварии пострадали четверо взрослых.

ДТП в Польше произошло вблизи города Быдгощ в понедельник, 20 сентября.

???? Autobus wjechał do rowu. Kilkadziesiąt dzieci zabranych na obserwację do szpitali.https://t.co/7wSA0nibdb pic.twitter.com/P4015kilBB — Polskie Radio Kierowców (@RadioKierowcow) September 20, 2021

По информации местных СМИ, автобус сначала съехал с дороги на обочину, после чего слетел в кювет.

Среди пострадавших — четверо воспитателей. Они получили травмы различной степени тяжести. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Однако одного из пострадавших доставили в медицинское учреждение на вертолете с подозрением на перелом бедренной кости.

В то же время из детей дошкольного возраста никто не получил опасных для жизни травм. Но всех в целях профилактики госпитализировали, чтобы их осмотрели врачи.

Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются причины аварии.

ДТП в Турции с украинцами

13 сентября в Турции перевернулся автобус с украинцами. В результате аварии погиб один человек, еще 35 — ранены.

Сообщалось, что у водителя автобуса прямо за рулем случился сердечный приступ.

Поэтому мужчина потерял управление, и туристический автобус столкнулся со школьным маршрутным такси. Затем автобус с туристами перевернулся.

Источник: RMF24