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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

У Туреччині перекинувся автобус з українцями: одна людина загинула, понад 30 постраждалих

ДТП

У Туреччині потрапив в дорожньо-транспортну пригоду автобус з туристами з України. За попередніми даними, унаслідок аварії загинула одна людина, ще 35 поранених.

ДТП у Туреччині з українцями сталася вранці 13 вересня між районами Яраш і Гельджюк. Про це пише olumhaberi.com.

Водій автобуса, в якому перебували туристи, прямував із Бодрума у Денізлі. Під час перебування за кермом у нього стався серцевий напад.

Водій втратив керування, і туристичний автобус зіткнувся зі шкільним маршрутним таксі. Потім автобус із туристами перекинувся.

За інформацією місцевих ЗМІ, водій туристичного автобуса помер одразу на місці.

Також постраждали 35 пасажирів, серед них українські туристи, школярі та водій іншого автобуса.

Один із постраждалих школярів перебуває у важкому стані.

Наразі усіх поранених доставили до різних лікарень у містах Мугла та Денізлі.

На початку вересня у Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП. Унаслідок аварії постраждали семеро громадян України.

Інцидент стався поблизу міста Люблін 7 вересня. У мікроавтобусі перебували восьмеро українців. Вони подорожували з України до польської держави.

Джерело: olumhaberi.com, hurriyet

Фото: Depositphotos

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