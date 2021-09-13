У Туреччині потрапив в дорожньо-транспортну пригоду автобус з туристами з України. За попередніми даними, унаслідок аварії загинула одна людина, ще 35 поранених.

ДТП у Туреччині з українцями сталася вранці 13 вересня між районами Яраш і Гельджюк. Про це пише olumhaberi.com.

Muğla’da tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı https://t.co/zKlOclen3N pic.twitter.com/xSjgdvbPfT — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) September 13, 2021

Водій автобуса, в якому перебували туристи, прямував із Бодрума у Денізлі. Під час перебування за кермом у нього стався серцевий напад.

#Muğla‘da can pazarı… Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı! pic.twitter.com/7lKDVDqj5X — Yeni Asır (@yeniasir) September 13, 2021

Водій втратив керування, і туристичний автобус зіткнувся зі шкільним маршрутним таксі. Потім автобус із туристами перекинувся.

За інформацією місцевих ЗМІ, водій туристичного автобуса помер одразу на місці.

Також постраждали 35 пасажирів, серед них українські туристи, школярі та водій іншого автобуса.

Один із постраждалих школярів перебуває у важкому стані.

Наразі усіх поранених доставили до різних лікарень у містах Мугла та Денізлі.

На початку вересня у Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП. Унаслідок аварії постраждали семеро громадян України.

Інцидент стався поблизу міста Люблін 7 вересня. У мікроавтобусі перебували восьмеро українців. Вони подорожували з України до польської держави.

Джерело: olumhaberi.com, hurriyet