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Анастасія Рогожінська |

У Польщі автобус із понад 30 дітьми злетів у кювет: є постраждалі

школярі, автобус

У Польщі сталася дорожно-транспортна пригода за участю автобуса, що перевозив 31 дитину та вихователів. Внаслідок аварії постраждали четверо дорослих.

ДТП у Польщі сталася поблизу міста Бидгощ у понеділок, 20 вересня.

За інформацією місцевих ЗМІ, автобус спочатку з’їхав з дороги на узбіччя, після чого злетів у кювет.

Серед постраждалих – четверо вихователів. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості. Їхній стан медики оцінюють як задовільний.

Однак одного з постраждалих доставили до медичного закладу вертольотом з підозрою на перелом стегнової кістки.

Водночас з дітей дошкільного віку ніхто не отримав небезпечних для життя травм. Але усіх із профілактичною метою госпіталізували, щоб їх оглянули лікарі.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються причини аварії.

ДТП у Туреччині з українцями

13 вересня у Туреччині перекинувся автобус із українцями. Унаслідок аварії загинула одна людина, ще 35 – поранено.

Повідомляли, що у водія автобуса просто за кермом стався серцевий напад.

Тож чоловік втратив керування, і туристичний автобус зіткнувся зі шкільним маршрутним таксі. Потім автобус із туристами перекинувся.

Джерело: RMF24

Фото: Depositphotos

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