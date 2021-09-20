В Черкасской области нашли 11-летнего жителя Умани, который ушел из дома еще 18 сентября и не вернулся.

Спустя двое суток два дня парня живого и невредимого нашли у знакомых недалеко от дома и передали матери.

Ребенка в течение этого времени разыскивали полицейские Уманского районного управления, работники ювенальной превенции, группы реагирования патрульной полиции, участковые офицеры полиции, следователи, оперативники уголовного розыска и родные.

Чтобы как можно скорее найти несовершеннолетнего, мобильные группы поисковой операции разделились.

Сейчас правоохранители проводят с семьей мальчика профилактическую работу.

Кроме того, полицейские выясняют причины такого поступка несовершеннолетнего.

На прошлой неделе в Киеве через два месяца после исчезновения разыскали и 16-летнюю жительницу Уманского района Черкасской области.

Несовершеннолетняя ушла из дома и не вернулась еще 30 июня. Об исчезновении девушки в полицию заявили лишь спустя две недели, 15 июля.

Как выяснилось впоследствии, все это время девушка работала в столице.

Жертвой преступления она не стала, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ребенка вернули родителям и проводят с семьей профилактическую работу.