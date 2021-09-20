У Черкаській області знайшли 11-річного уманчанина, який пішов із дому ще 18 вересня й не повернувся.

За дві доби хлопця живого й неушкодженого знайшли у знайомих недалеко від дому та передали матері.

Дитину упродовж цього часу розшукували поліцейські Уманського районного управління, працівники ювенальної превенції, групи реагування патрульної поліції, дільничні офіцери поліції, слідчі, оперативники карного розшуку та рідні.

Щоб якомога швидше знайти неповнолітнього, мобільні групи з пошукової операції розділилися.

Наразі правоохоронці проводять із родиною хлопчика профілактичну роботу.

Крім того, поліцейські з’ясовують причини такого вчинку неповнолітнього.

Минулого тижня в Києві через два місяці після зникнення розшукали й 16-річну жительку Уманського району Черкаської області.

Неповнолітня пішла з дому та не повернулася ще 30 червня. Про зникнення дівчини до поліції заявили лише за два тижні, 15 липня.

Як з’ясувалося згодом, увесь цей час дівчина працювала в столиці.

Жертвою злочину вона не стала, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Дитину повернули батькам та проводять із родиною профілактичну роботу.