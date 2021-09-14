В Киеве спустя два месяца после исчезновения нашли 16-летнюю жительницу Уманского района Черкасской области.
Жертвой преступления она не стала, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Несовершеннолетняя ушла из дома и не вернулась еще 30 июня. В полицию из-за исчезновения девушки обратились лишь через две недели, 15 июля.
Правоохранители получили информацию, что 16-летняя уманчанка могла поехать в Киев.
К ее поискам подключились работники ювенальной превенции, группы реагирования патрульной полиции, участковые офицеры полиции, следователи, оперативники уголовного розыска и сотрудники миграционной полиции Киева.
Юную уманчанку разыскали в столице два месяца спустя – девушка нашла себе подработку.
Сейчас правоохранители передали родителям дочь и проводят с семьей профилактическую работу.
Также полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и причины такого поступка несовершеннолетней.
В прошлом месяце семь специальных групп искали шестилетнего Алексея Стефанцива, который потерялся в Карпатах вечером 14 августа.
Мальчик вместе с семьей поднимался по зеленому маршруту на гору Говерла.
Нашли ребенка около 19.30 15 августа на маршруте в сторону горы Кукул. Маленький Алеша почти пересек административную границу с Закарпатьем.