В Киеве спустя два месяца после исчезновения нашли 16-летнюю жительницу Уманского района Черкасской области.

Жертвой преступления она не стала, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Несовершеннолетняя ушла из дома и не вернулась еще 30 июня. В полицию из-за исчезновения девушки обратились лишь через две недели, 15 июля.

Правоохранители получили информацию, что 16-летняя уманчанка могла поехать в Киев.

К ее поискам подключились работники ювенальной превенции, группы реагирования патрульной полиции, участковые офицеры полиции, следователи, оперативники уголовного розыска и сотрудники миграционной полиции Киева.

Юную уманчанку разыскали в столице два месяца спустя – девушка нашла себе подработку.

Сейчас правоохранители передали родителям дочь и проводят с семьей профилактическую работу.

В Киеве нашли 16-летнюю девушку, которая исчезла два месяца назад / 2 фотографии

Также полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и причины такого поступка несовершеннолетней.

В прошлом месяце семь специальных групп искали шестилетнего Алексея Стефанцива, который потерялся в Карпатах вечером 14 августа.

Мальчик вместе с семьей поднимался по зеленому маршруту на гору Говерла.

Нашли ребенка около 19.30 15 августа на маршруте в сторону горы Кукул. Маленький Алеша почти пересек административную границу с Закарпатьем.