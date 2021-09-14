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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Киеве нашли 16-летнюю девушку, которая исчезла два месяца назад

Зникнення неповнолітньої в Умані

В Киеве спустя два месяца после исчезновения нашли 16-летнюю жительницу Уманского района Черкасской области.

Жертвой преступления она не стала, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Несовершеннолетняя ушла из дома и не вернулась еще 30 июня. В полицию из-за исчезновения девушки обратились лишь через две недели, 15 июля.

Правоохранители получили информацию, что 16-летняя уманчанка могла поехать в Киев.

К ее поискам подключились работники ювенальной превенции, группы реагирования патрульной полиции, участковые офицеры полиции, следователи, оперативники уголовного розыска и сотрудники миграционной полиции Киева.

Юную уманчанку разыскали в столице два месяца спустя – девушка нашла себе подработку.

Сейчас правоохранители передали родителям дочь и проводят с семьей профилактическую работу.

Зникнення неповнолітньої в Умані
Зникнення неповнолітньої в Умані
Зникнення неповнолітньої в Умані
Зникнення неповнолітньої в Умані
В Киеве нашли 16-летнюю девушку, которая исчезла два месяца назад / 2 фотографии

Также полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и причины такого поступка несовершеннолетней.

В прошлом месяце семь специальных групп искали шестилетнего Алексея Стефанцива, который потерялся в Карпатах вечером 14 августа.

Мальчик вместе с семьей поднимался по зеленому маршруту на гору Говерла.

Нашли ребенка около 19.30 15 августа на маршруте в сторону горы Кукул. Маленький Алеша почти пересек административную границу с Закарпатьем.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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