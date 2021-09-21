Готували теракти в Україні: на Донбасі виявили схрон бойовиків із вибухівкою

Оперативники служби безпеки України виявили схрон бойовиків із вибухівкою та боєприпасами, що був захований у лісопосадці неподалік від магістральних колій залізничної станції Дружківка.

Схованку знайшли під час проведення контрдиверсійних навчань у Донецькій області, повідомив прес-центр української спецслужби.

Зокрема, зі схрону вилучено протитанкові міни та саморобні вибухові пристрої з електродетонатором.

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Крім того, у схованці містилися вісім протитанкових реактивних ракет, дві пускові установки для пуску ПТРК, дев’ять протипіхотних гранат різних модифікацій, кумулятивний заряд, запалювальна міні-граната, димова шашка, близько 1,5 тис. патронів різного калібру, а також півкілограма вибухових речовин: тротил та пластид.

Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для виявлення терористів, які організували схрон, а також бойовиків, які повинні були скористатися захованим озброєнням.

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Нагадаємо, минулого тижня СБУ виявила на Закарпатті схрон з боєприпасами, зброєю та вибухівкою.

Зі схованки вилучили понад 2 кг вибухівки, два снаряди для ПТРК і близько 40 гранат різних модифікацій.

Схрон був створений в одному з покинутих будинків Берегівського району.