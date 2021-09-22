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Людмила Богданова |

Обстріл авто Шефіра: справу кваліфікували як замах на вбивство

Обстріл авто Шефіра: справу кваліфікували як замах на вбивство

Під Києвом обстріляли авто помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ).

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Вона заявила, що разом з керівництвом прокуратури та Національної поліції виїхала на місце обстрілу авто Шефіра.

– Прошу не спекулювати на цій темі та не займатися вигадками. Правоохоронці роблять все можливе з метою встановлення осіб зловмисників та їх затримання, звісно.

Про те, що в авто Шефіра стріляли, стало відомо вранці 22 вересня. За попередніми даними, дістав поранення водій помічника президента. Інцидент стався біля села Лісники Київської області.

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