Під Києвом обстріляли авто помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ).

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Вона заявила, що разом з керівництвом прокуратури та Національної поліції виїхала на місце обстрілу авто Шефіра.

– Прошу не спекулювати на цій темі та не займатися вигадками. Правоохоронці роблять все можливе з метою встановлення осіб зловмисників та їх затримання, звісно.

Про те, що в авто Шефіра стріляли, стало відомо вранці 22 вересня. За попередніми даними, дістав поранення водій помічника президента. Інцидент стався біля села Лісники Київської області.