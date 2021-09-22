Поблизу села Лісники стався замах на вбивство помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Внаслідок обстрілу постраждав водій автомобіля. З трьома кульовими пораненнями він не встав з-за керма і самостійно доїхав до парковки супермаркету.

Про це повідомив керівник Київської обласної прокуратури Олексій Хоменко.

– Водій самостійно доїхав сюди на місце і залишив автомобіль, звідси і було викликано швидку медично допомогу.

Інших подробиць замаху на Шефіра біля Лісників Хоменко не розкрив. За його словами, це може завадити слідству.

Наразі поранений водій перебуває у лікарні, де йому роблять операцію. Зі слів медиків, його життю нічого не загрожує.

Автомобіль Шефіра обстріляли близько 10.00 на трасі біля села Лісники Київської області. Зловмисники стріляли з лісу.

В автомобіль влучило понад 10 куль – стрільці цілилися на лівий бік авто. Ймовірно, вони вважали, що за кермом перебуває сам Шефір, адже він переважно сам керує іномаркою.

На обстріл авто Шефіра уже відреагував президент Володимир Зеленський. Наразі він перебуває у США, але одразу після виступу на Генасамблеї ООН повернеться до Києва.

Всі подробиці про замах на Шефіра – у матеріалі.