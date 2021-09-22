Владимир Зеленский отреагировал на покушение на своего помощника Сергея Шефира, которое произошло у села Лесники Киевской области.

Сейчас Зеленский находится в США с рабочим визитом. 22 сентября он должен выступить на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он заявил, что сразу после выступления вернется в Киев.

— Кто за этим стоит? Скажу откровенно — не знаю пока … Передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга — это слабость, а вот ответ будет сильным.

Президент подчеркнул, что этот инцидент не поколеблет его команду.

— На прочность нашей команды это не повлияет. На тот курс, который я выбрал со своей командой, на изменения, детенизацию нашей экономики, борьбу с криминалитетом, большими влиятельными финансовыми группами, это никак не влияет, а даже наоборот. Потому что этот мандат, мандат на изменения, мне дал народ Украины.

Покушение на Сергея Шефира произошло около 10.00 возле села Лесники Киевской области. В авто помощника президента попало около 10 пуль.

Водитель автомобиля был трижды ранен, но самостоятельно сумел доехать до парковки. Сейчас он в больнице.

Полиция открыла уголовное производство по факту покушения на убийство нескольких человек. Все подробности о покушении на Сергея Шефира — в материале.