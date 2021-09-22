Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на свого помічника Сергія Шефіра, який стався біля села Лісники Київської області.
Наразі Зеленський перебуває у США з робочим візитом. 22 вересня він має виступити на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Він заявив, що одразу після виступу повернеться до Києва.
– Хто за цим стоїть? Скажу відверто – не знаю поки що… Передавати мені привіт пострілами з лісу в автомобіль мого друга – це слабкість, а от відповідь буде сильною.
Президент наголосив, що цей інцидент не похитне його команду.
– На міцність нашої команди це не вплине. На той курс, який я обрав зі своєю командою, до змін, детінізації нашої економіки, боротьби з криміналітетом, великими впливовими фінансовими групами, це ніяк не впливає, а навіть навпаки.
Тому що цей мандат, мандат на зміни, мені дав народ України.
Замах на Сергія Шефіра стався близько 10.00 біля села Лісники Київської області. В авто помічника президента влучило близько 10 куль.
Водій автівки – тричі поранений, але самостійно зумів доїхати до парковки. Наразі він у лікарні.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство кількох осіб. Всі подробиці про замах на Сергія Шефіра – у матеріалі.