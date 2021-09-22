Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на свого помічника Сергія Шефіра, який стався біля села Лісники Київської області.

Наразі Зеленський перебуває у США з робочим візитом. 22 вересня він має виступити на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Він заявив, що одразу після виступу повернеться до Києва.

– Хто за цим стоїть? Скажу відверто – не знаю поки що… Передавати мені привіт пострілами з лісу в автомобіль мого друга – це слабкість, а от відповідь буде сильною.

Президент наголосив, що цей інцидент не похитне його команду.

– На міцність нашої команди це не вплине. На той курс, який я обрав зі своєю командою, до змін, детінізації нашої економіки, боротьби з криміналітетом, великими впливовими фінансовими групами, це ніяк не впливає, а навіть навпаки. Тому що цей мандат, мандат на зміни, мені дав народ України.

Замах на Сергія Шефіра стався близько 10.00 біля села Лісники Київської області. В авто помічника президента влучило близько 10 куль.

Водій автівки – тричі поранений, але самостійно зумів доїхати до парковки. Наразі він у лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство кількох осіб. Всі подробиці про замах на Сергія Шефіра – у матеріалі.