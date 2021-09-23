23 сентября на митинге под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между ФЛП и полицией. Стражи правопорядка начали вытеснять протестующих.

В результате столкновений под Верховной Радой пострадала один из митингующих, поскольку ее зажали в толпе. Женщину забрала скорая с травмой ноги.

Предприниматели пытались прорваться через кордон полиции под Верховной Радой и перекрыть движение по улице Грушевского. Но митингующих с дороги оттеснили.

Митинг ФЛП в Киеве происходит 23 сентября. Предприниматели собрались под зданием Верховной Рады, поскольку сегодня в 16.00 состоится внеочередное заседание парламента.

На повестке дня нардепов рассмотрение ряда законопроектов, касающихся деятельности физлиц-предпринимателей в Украине, в частности вопросов налогообложения и фискальной политики.

ФЛП, собравшиеся на митинг в Киеве возле Верховной Рады, требуют от депутатов принять законы об отмене обязательных кассовых аппаратов и новых правил для предпринимателей-упрощенцев.

Фото: Сегодня