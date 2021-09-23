23 вересня на мітингу під Верховною Радою у Києві сталися сутички між ФОПами і поліцією. Охоронці правопорядку почали витісняти протестувальників.

Внаслідок сутичок під Верховною Радою постраждала одна із мітингувальниць, оскільки її затиснули в натовпі. Жінку забрала швидка з травмою ноги.

Підприємці намагалися прорватися через кордон поліції під Верховною Радою і перекрити рух вулицею Грушевського. Але мітингувальників з дороги відтіснили.

Мітинг ФОПів у Києві відбувається 23 вересня. Підприємці зібралися під будівлею Верховної Ради, оскільки сьогодні о 16.00 відбудеться позачергове засідання парламенту.

На порядку денному нардепів розгляд низки законопроектів, які стосуються діяльності фізосіб-підприємців в Україні, зокрема питань оподаткування та фіскальної політики.

ФОПи, які зібралися на мітинг у Києві біля Верховної Ради, вимагають від депутатів ухвалити закони про скасування обов’язкових касових апаратів і нових правил для підприємців-спрощенців.

Фото: Сьогодні