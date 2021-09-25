Обстановка на Донбассе резко обострилась — штаб ООС

На протяжении пятницы, 24 сентября, боевики террористических организаций “ДНР” и “ЛНР” резко увеличили количество обстрелов украинских позиций на Донбассе.

За минувшие сутки зафиксировано 14 случаев нарушения режима прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Оккупанты применяли 82-мм и 120-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В частности, по данным штаба ООС, позиции ВСУ прицельно обстреливали из минометов в Новолуганском и Верхнеторецком.

В районе населенных пунктов Светлодарск, Лебединское, Новозвановка, Водяное и Золотое-4 применялись противотанковые и станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку от поселка Нью-Йорк враг проводил дистанционное минирование территории противопехотными минами ПОМ-2, которые запрещены Оттавской конвенцией.

Кроме того, боевики использовали два беспилотных летательных аппарата, с помощью которых террористы сбрасывали боеприпасы ВОГ-17 в районе населенных пунктов Водяное и Широкино.

Украинские военные в ответ подавляли огневые точки оккупантов из оружия, которое разрешено минскими договоренностями. Ситуация в зоне ООС остается под полным контролем ВСУ.

Фото: пресс-служба ВСУ