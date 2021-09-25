Обстановка на Донбасі різко загострилася – штаб ООС

Протягом п’ятниці, 24 вересня, бойовики терористичних організацій “ДНР” і “ЛНР” різко збільшили кількість обстрілів українських позицій на Донбасі.

За минулу добу зафіксовано 14 випадків порушення режиму припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомляє прес-служба штабу Операції об’єднаних сил.

Окупанти застосовували 82-мм і 120-мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Зокрема, за даними штабу ООС, позиції ЗСУ прицільно обстрілювали з мінометів у Новолуганському та Верхньоторецькому.

В районі населених пунктів Світлодарськ, Лебединське, Новозванівка, Водяне та Золоте-4 застосовувалися протитанкові і станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецька зброя.

Неподалік від селища Нью-Йорк ворог проводив дистанційне мінування території протипіхотними мінами ПОМ-2, що заборонені Оттавською конвенцією.

Крім того, бойовики використовували два безпілотні літальні апарати, за допомогою яких терористи скидали боєприпаси ВОГ-17 у районі населених пунктів Водяне та Широкіне.

Українські військові у відповідь придушували вогневі точки окупантів зі зброї, яка дозволена мінськими домовленостями. Ситуація в зоні ООС залишається під повним контролем ЗСУ.

Фото: прес-служба ЗСУ