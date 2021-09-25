Сегодня, 25 сентября, в Конча-Заспе женщина, которая находилась за рулем автомобиля Toyota Camry, протаранила забор резиденции президента.

Об этом сообщают украинские средства массовой информации. По данным СМИ, в Голосеевском районе на Столичном шоссе женщина на авто ехала в направлении Киева.

По ее словам, она уснула за рулем транспортного средства. Машина выехала на зеленую зону, после чего врезалась в забор территории, которая, вероятнее всего, может находиться под охраной управления государственной охраны.

В результате аварии женщина не получила серьезных травм, однако повреждено транспортное средство и забор.

По данным СМИ, после недавнего покушения первого помощника президента Украины Сергея Шефира Владимир Зеленский усилил охрану. В частности, увеличилось количество машин в кортеже, а колонна передвигается на большой скорости с сиренами и проблесковыми маячками.

В то же время Национальная полиция переходит на усиленный режим работы с 25 сентября до 8 октября. Подписанный главой Нацполиции Игорем Клименко приказ касается как криминальной полиции, так и следственных подразделений.

Источник: Вартові еспресо

Фото: Вартові еспресо