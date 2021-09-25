Покушение на Шефира: Зеленский усилил охрану и увеличил размер кортежа

После покушения на Сергея Шефира, которое произошло утром 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский усилил свою охрану.

В частности, количество машин в кортеже главы государства увеличилось, а колонна теперь передвигается на большой скорости с сиренами и проблесковыми маячками.

Факты ICTV уже обратились в Офис президента с просьбой прокомментировать соответствующую информацию.

Кроме того, с 25 сентября по 8 октября полиция переходит на усиленный режим работы.

Соответствующий приказ подписал глава Нацполиции Игорь Клименко в связи с обострением криминогенной обстановки.

Распоряжение касается как личного криминальной полиции, так и следственных подразделений.

Правоохранители будут работать сверхурочно, но не более 12 часов в сутки и 6 дней в неделю. Отдел коммуникации Нацполиции в комментарии Фактам ICTV подтвердил эту информацию.

Напомним, утром среды, 22 сентября, неизвестные совершили покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате обстрела его автомобиля из автомата был ранен водитель, который, однако, сумел покинуть место происшествия. Сам Шефир во время покушения не пострадал.

На следующий день Служба безопасности Украины взяла помощника главы государства под свою защиту. До этого он не находился под государственной охраной, поскольку не попадает в перечень лиц, которым она положена.

Позже Шефир заявил, что он оказался в такой ситуации впервые и не знает, кому могло быть выгодно его убийство. Он выразил мнение, что покушение было организовано исключительно для запугивания высшего руководства Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак выразил уверенность, что покушение на советника главы государства – это вызов лично президенту, а значит и всему народу Украины. Он потребовал от правоохранителей срочно принять все необходимые меры, чтобы задержать киллеров и заказчиков преступления, чтобы они не смогли избежать наказания.

В свою очередь Зеленский также счел обстрел автомобиля Шефира попыткой оказать давление на президента и его команду. При этом глава государства заверил, что правоохранительная система будет реагировать на произошедшее предметно и согласно законодательству.