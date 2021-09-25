Сьогодні, 25 вересня, у Конча-Заспі жінка, яка перебувала за кермом автомобіля Toyota Camry, протаранила паркан резиденції президента.

Про це повідомляють українські засоби масової інформації. За даними ЗМІ, у Голосіївському районі на Столичному шосе жінка на авто їхала у напрямку Києва.

За її словами, вона заснула за кермом транспортного засобу. Машина виїхала на зелену зону, після чого врізалася у паркан території, яка, найімовірніше, може перебувати під охороною управління державної охорони.

Унаслідок аварії жінка не зазнала серйозних травм, проте пошкоджено транспортний засіб та паркан.

За даними ЗМІ, після нещодавнього замаху першого помічника президента України Сергія Шефіра Володимир Зеленський посилив охорону. Так, збільшилася кількість машин у кортежі, а колона пересувається на великій швидкості з сиренами та проблисковими маячками.

Водночас Національна поліція переходить на посилений режим роботи з 25 вересня до 8 жовтня. Підписаний очільником Нацполіції Ігорем Клименком наказ стосується як кримінальну поліцію, так і слідчі підрозділи.

Джерело: Вартові еспресо

Фото: Вартові еспресо