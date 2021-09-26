В реке Псел возле гидроэлектростанции Великосорочинской территориальной общины затонул автомобиль Lada Priora, в результате чего погибли три человека.

Инцидент произошел в субботу, 25 сентября, примерно в 17.30, сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Полтавской области.

Машина съехала в реку с пригорка, после чего сразу же пошла ко дну.

В авто находились четверо мужчин, одному из которых удалось выпрыгнуть из него, а остальные остались в салоне и утонули.

Погибшими оказались жители села Большие Сорочинцы в возрасте 29, 55 и 57 лет.

Три человека погибли, один спасся: на Полтавщине машина утонула в реке Псел / 3 фотографии

В воскресенье, 26 сентября, около 12.00 сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям удалось вытащить Lada Priora из реки. К поисковым работам привлекались водолазы.

Заведено уголовное дело по факту нарушения ч.3 ст.286 (Нарушение водителем ПДД, которое повлекло смерть двух и более человек) УК Украины.

Правоохранители продолжают следственные действия на месте происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.