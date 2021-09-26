У річці Псел біля гідроелектростанції Великосорочинської територіальної громади потонув автомобіль Lada Priora, в результаті чого загинули три особи.

Інцидент стався у суботу, 25 вересня, приблизно о 17.30, повідомляє прес-служба управління Національної поліції в Полтавській області.

Машина з’їхала у річку із пагорба, після чого одразу ж пішла на дно.

В авто перебували четверо чоловіків, одному з яких вдалося вистрибнути із нього, а інші залишилися у салоні та потонули.

Загиблими виявилися мешканці села Великі Сорочинці у віці 29, 55 і 57 років.

Три людини загинули, одна врятувалася: на Полтавщині машина потонула у річці Псел / 3 фотографии

У неділю, 26 вересня, близько 12.00 співробітникам Держслужби із надзвичайних ситуацій вдалося витягти Lada Priora з річки. До пошукових робіт залучалися водолази.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення ч.3 ст.286 (Порушення водієм правил дорожнього руху, що спричинило смерть двох та більше осіб) КК України.

Правоохоронці продовжують слідчі дії на місці події, щоб з’ясувати всі обставини інциденту.