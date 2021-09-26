В Святошинском районе Киева произошел пожар в жилой комнате на третьем этаже трехэтажного административного здания, которое переоборудовали под хостел.

Огонь вспыхнул ночью 26 сентября по адресу улица Симиренко, 36. По этому адресу прибыли пожарно-спасательные подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Через 30 минут после получения сообщения о пожаре спасателям удалось локализовать огонь, а через 20 минут — полностью ликвидировать на площади около 40 кв. м.

По предварительным данным, в комнате находилось три человека. Когда приехали спасатели, то один из них выпрыгнул из окна на третьем этаже.

Его госпитализировали в Киевскую областную клиническую больницу. Предварительно медики диагностировали у пострадавшего перелом ключицы.

Другой гражданин успел выбежать через лестницу на улицу, а третьего мужчину 1987 года рождения без признаков жизни обнаружили спасатели во время ликвидации пожара.

На месте происшествия работали 38 огнеборцев, привлекли семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания огня.