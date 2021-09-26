У Святошинському районі Києва сталася пожежа у житловій кімнату на третьому поверсі триповерхової адміністративної будівлі, яку переобладнали під хостел.

Вогонь спалахнув вночі 26 вересня за адресою вулиця Симиренка, 36. За цією адресою прибули пожежно-рятувальні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Через 30 хвилин після отримання повідомлення про пожежу рятувальникам вдалося локалізувати вогонь, а ще через 20 хвилин – повністю ліквідувати на площі близько 40 кв. м.

За попередніми даними, у кімнаті перебувало троє людей. Коли приїхали рятувальники, то один з них вистрибнув з вікна на третьому поверсі.

Його госпіталізували до Київської обласної клінічної лікарні. Попередньо медики діагностували у постраждалого перелом ключиці.

Інший громадянин встиг вибігти через сходи на вулицю, а третього чоловіка 1987 року народження без ознак життя виявили рятувальники під час ліквідації пожежі.

На місці події працювали 38 вогнеборців, залучили сім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Наразі фахівці з’ясовують причину спалаху вогню.